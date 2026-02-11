Legende: Wer lässt hier wen alt aussehen? Bei Stan Wawrinka gilt im Duell mit dem 23 Jahre jüngeren Thijs Boogaard: Erfahrung schlägt Jugend. IMAGO / MB Media Solutions

Wawrinka in Rotterdam mit Auftaktsieg

Stan Wawrinka (ATP 106) ist der Auftakt ins ATP-500-Turnier in Rotterdam geglückt. Der Waadtländer schlug Thijs Boogaard 6:3, 6:4. Wawrinka hätte gegen Aleksandar Vukic (AUS) antreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Der 17-jährige Niederländer Boogaard, in der Weltrangliste jenseits der Top 1000, kam so zum Debüt auf der ATP-Tour. Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewonnen hatte, nahm dem 23 Jahre jüngeren Gegner pro Satz je einmal den Service ab. In der 2. Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex de Minaur (AUS/ATP 8) zu tun.

Tennis