Nadal muss bis zu 6 Wochen aussetzen

Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal bezahlt seinen fulminanten Saisoneinstieg mit dem Triumph bei den Australian Open und total 20 Siegen in Folge teuer. Wie sein Team mitteilt, erlitt der Mallorquiner eine Stressfraktur in der Rippe. Den 35-Jährigen hatten letzten Sonntag im Final des ATP-1000-Turniers von Indian Wells gegen Taylor Fritz die Kräfte verlassen, weshalb er in 2 Sätzen unterlag. Nadal wird eine 4- bis 6-wöchige Pause einlegen müssen. Die French Open in Paris, wo der 21-fache Grand-Slam-Champion in Bestform als Favorit gilt, beginnen am 22. Mai.

01:45 Video Archiv: Fritz beendet in der Wüste Nadals Siegesserie Aus Sport-Clip vom 21.03.2022. abspielen

Vögele verpasst Miami-Hauptfeld

Stefanie Vögele (WTA 140) hat es nicht geschafft, sich für das Haupt-Turnier am WTA-1000-Event in Miami zu qualifizieren. Die 32-jährige Aargauerin musste sich in der Qualifikation der Polin Magdalena Frech (WTA 89) mit 5:7, 1:6 geschlagen geben. Das Schweizer Trio Belinda Bencic (WTA 28), Jil Teichmann (WTA 37) und Viktoria Golubic (WTA 42) ist direkt für das Hauptfeld qualifiziert.