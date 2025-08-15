Legende: Haderte mit ihrer Leistung Aryna Sabalenka. Keystone/AP/Mark Lyons

Sabalenka stolpert über Rybakina

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist beim WTA-Turnier in Cincinnati im Viertelfinal ausgeschieden. Die 27-jährige Belarussin verlor gegen Jelena Rybakina (KAZ/WTA 10) 1:6, 4:6. Rybakina trifft im Halbfinal auf Wimbledonsiegerin Iga Swiatek (WTA 3) aus Polen, die sich zuvor mit 6:3, 6:4 gegen Anna Kalinskaja (WTA 34) durchgesetzt hatte. Für Sabalenka war es das erste Turnier in der nordamerikanischen Hartplatzsaison. Auf den Start in Montreal hatte sie nach ihrem Halbfinal-Aus in Wimbledon gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova wegen Erschöpfung verzichtet.

Alcaraz kämpft sich gegen Rublew durch

Bei den Männern hat Carlos Alcaraz (ATP 2) ein Viertelfinal-Out abgewendet. Der Spanier setzte sich nach 2:17 Stunden in drei umkämpften Sätzen gegen Andrej Rublew (ATP 11) 6:3, 4:6, 7:5 durch. Der Russe produzierte beim Matchball seinen insgesamt achten Doppelfehler. Alcaraz bekommt es im Halbfinal mit Alexander Zverev (ATP 3) oder Ben Shelton (ATP 6) zu tun.

Turnier in Cincinnati