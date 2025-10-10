Nächste OP für Riedi

Das Verletzungspech lässt Leandro Riedi nicht los: Er muss seine Saison nach einer erneuten Operation, diesmal an der Leiste, beenden. «Gebrochen? Manchmal. Am Ende? Niemals», schrieb der 23-jährige Zürcher aus dem Krankenbett auf Instagram. Es handelt sich um seine 3. OP innert 13 Monaten. An den US Open hatte Riedi als Qualifikant die Achtelfinals erreicht. Für den Effort zahlt er wohl einen hohen Preis. Bereits letztes Jahr war er auf gutem Weg, ehe er sich im September einer Knieoperation unterziehen musste. Ziel sei es, im Januar in Australien wieder einsatzfähig zu sein, so Riedi.

Paolini düpiert Swiatek

Iga Swiatek ist am WTA-1000-Turnier von Wuhan überraschend gescheitert. Die polnische Weltnummer 2, die zuvor Belinda Bencic aus dem Turnier geworfen hatte, unterlag Jasmine Paolini (WTA 5) in nur 65 Minuten deutlich 1:6, 2:6. Für die Italienerin war es im 7. Direktduell der erste Sieg. Zuvor hatte Paolini insgesamt nur einen Satz gewonnen. Nun trifft sie in China im Halbfinal auf Coco Gauff (USA/WTA 3).