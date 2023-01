Legende: Dominic Stricker Der Berner Youngster ist neben 4 Kollegen von Coach Severin Lüthi (links) ins Schweizer Davis-Cup-Team beordert worden. Keystone/Peter Klaunzer

Davis Cup: Hüsler führt das Schweizer Quintett an

Swiss-Tennis hat Marc-Andrea Hüsler (ATP 56), Dominic Stricker (ATP 118), Leandro Riedi (ATP 157), Alexander Ritschard (ATP 169) und Henri Laaksonen (ATP 172) ins erste Aufgebot für die Davis-Cup-Begegnung gegen Deutschland berufen. Dagegen fehlt Stan Wawrinka, der zuletzt «Down Under» am United Cup dabei gewesen war, vorerst auf der Spielerliste. Nachnominationen sind auch noch kurzfristig möglich. Captain Severin Lüthi selektionierte die gleichen 5 Akteure wie beim 3:2-Sieg im letzten September in Ecuador. Am 3./4. Februar spielen die Schweizer in Trier um den erstmaligen Einzug ins Finalturnier der Top 16 (live bei SRF zu sehen). Gegner Deutschland plant mit der bestmöglichen Besetzung. Nominiert ist auch Alexander Zverev, der von einer langen Verletzungspause zurückkommt.

02:26 Video Aus dem Archiv: Wawrinka verliert am United Cup sein Einzel gegen Polens Hurkacz Aus Sport-Clip vom 03.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden.

Barty erwartet erstes Kind

Die frühere Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist schwanger. «2023 wird das bisher beste Jahr werden», schrieb die 26-Jährige bei Instagram: «Wir freuen uns so sehr auf unser neues Abenteuer.» Die Australierin hatte nach dem Triumph beim Heim-Grand-Slam in Melbourne 2022 ihre Karriere abrupt beendet.