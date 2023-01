Die Schweiz verliert am United Cup in Brisbane das entscheidende Gruppenspiel gegen Polen. Nach vier Einzeln liegt die Schweizer Equipe vorentscheidend mit 1:3 im Hintertreffen.

Zuerst verliert Stan Wawrinka gegen Hubert Hurkacz in zwei Sätzen, danach unterliegt Jil Teichmann Magda Linette in drei Sätzen.

Das bedeutungslose Mixed-Doppel zum Abschluss wird eine Beute von Belinda Bencic und Marc-Andrea Hüsler.

Am Montag hatte sowohl Polen als auch die Schweiz je ein Einzel für sich entscheiden können.

Zum Schluss ging es plötzlich ganz schnell: Nachdem sich Jil Teichmann (WTA 35) und Magda Linette (WTA 48) in den ersten beiden Sätzen des 4. Einzels während mehr als zwei Stunden alles abverlangt hatten, wurde der Entscheidungssatz zu einer klaren Angelegenheit. Linette war die frischere Spielerin und durfte nach 2:42 Stunden einen 5:7, 6:4, 6:1-Erfolg bejubeln.

Die Freude beim polnischen Team war gross. Nach 3 Siegen in den 4 Einzeln war schon vor dem abschliessenden Mixed-Doppel alles klar. Polen spielt nun im City-Final von Brisbane gegen Italien um den Vorstoss in die Halbfinals.

Wawrinka hält gut mit, verliert aber

Vor der Partie zwischen Linette und Teichmann hatte Hubert Hurkacz für den zweiten polnischen Punkt gesorgt. Der Weltranglisten-Zehnte setzte sich mit 7:6 (7:5), 6:4 gegen Stan Wawrinka (ATP 148) durch.

Nach seinem siegbringenden Zweisatz-Erfolg gegen Alexander Bublik im Duell mit Kasachstan machte Wawrinka im neuen Mixed-Wettbewerb auch gegen Hurkacz, den Wimbledon-Halbfinalisten von 2021, keine schlechte Falle. Im ersten Satz kämpfte er sich nach Breakrückstand ins Tiebreak, im zweiten bedeutete der Serviceverlust zum 3:4 die Entscheidung.

Letztlich agierte der stark aufspielende Hurkacz jedoch in den entscheidenden Momenten besser. Insbesondere am Netz zeigte der knapp 2 Meter grosse Spieler immer wieder ein feines Händchen.

Im abschliessenden Mixed-Doppel sorgten Belinda Bencic und Marc-Andrea Hüsler für den 2. Schweizer Punkt. Das Duo setzte sich gegen Alicja Rosolska und Kacper Zuk mit 7:5, 6:2 durch.

So sehen die City-Finals aus

Während es in Brisbane am Mittwoch zum Endspiel zwischen Polen und Italien kommt, stehen sich in Sydney die USA und Grossbritannien gegenüber. In Perth trifft Griechenland auf Kroatien. Die drei Sieger sowie der beste Verlierer qualifizieren sich für die Halbfinals. Diese finden am 6./7. Januar in Sydney statt. Der Final steigt am 8. Januar ebenfalls in Australiens grösster Stadt.