Happiger Gegner im Billie Jean King Cup
Das Schweizer Team bekommt es im Billie Jean King Cup in der Qualifikation fürs Finalturnier mit Tschechien zu tun. Die Begegnung findet in der Zeit vom 10. bis 12. April an zwei Tagen in der Schweiz statt. Mit Tschechien hat die Equipe von Captain Heinz Günthardt eine hohe Hürde vor sich. Derzeit verfügen die Osteuropäerinnen über 8 Spielerinnen in den Top 100 der Weltrangliste, angeführt von Linda Noskova (13) und Karolina Muchova (19). Wo die Schweizerinnen vor Heimpublikum antreten werden, steht noch nicht fest.