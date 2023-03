Legende: Grosser Jubel nach überstandener Qualifikation bei der Schweizer Davis-Cup-Equipe. Keystone/Peter Schneider

Schweiz gegen Australien, Grossbritannien und Frankreich

Das Schweizer Davis-Cup-Team bekommt es bei seiner Premiere am 2019 eingeführten Finalturnier in der Gruppe B mit Australien, Grossbritannien und Frankreich zu tun. Die Spiele dieser Vierergruppe werden vom 12. bis 17. September in Manchester ausgetragen. Dies ergab die Auslosung in Malaga. Die Schweiz, die sich dank Stan Wawrinka und Marc-Andrea Hüsler in der Qualifikation gegen Deutschland durchgesetzt hatte, war als Aussenseiterin aus Topf 4 gezogen worden. Im Topf 1 befanden sich die an Nr. 2 gesetzten Australier. Die Sieger und Zweiten der insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Phase im November.

01:33 Video Archiv: Wawrinka mit dem entscheidenden Punkt gegen Deutschland Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.