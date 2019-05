Bencic und Wawrinka am Dienstagmittag

Mit Stan Wawrinka (neu auf Rang 29 der ATP-Weltrangliste) und Belinda Bencic (neu WTA 15) stehen am Dienstag zwei Schweizer Protagonisten in Rom im Einsatz – und müssen dabei eine hohe Starthürde überwinden. Wawrinka muss um 11 Uhr gegen den Belgier David Goffin (ATP 23) ran, Bencic bekommt es mit der Lettin Anastasija Sevastova zu tun. Diese Partie ist um ca. 12:30 angesetzt.

Serena Williams mit Erstrundensieg in Rom

Serena Williams (WTA 11) ist das Comeback beim Sand-Turnier in Rom geglückt. Die 37-Jährige besiegte in der 1. Runde die schwedische Qualifikantin Rebecca Peterson (WTA 64) 6:4, 6:2. Zuletzt hatte die frühere Weltranglisten-Erste Ende März in Miami gespielt, wo sie wegen einer Knieverletzung aufgeben musste. In Rom spielt sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin für das French Open ein, ihre nächste Gegnerin ist entweder ihre Schwester Venus oder die Belgierin Elise Mertens.

Legende: Zurück auf der Tour Serena Williams. Keystone