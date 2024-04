Legende: Kann's auch auf Sand Ben Shelton. IMAGO / Icon Sportswire

Shelton weiter auf dem Vormarsch

Ben Shelton, der kommenden Monat bei den Geneva Open als Nummer 1 antritt, hat die Sandplatz-Saison mit einem Turniersieg in Houston eröffnet. Der 21-Jährige aus Atlanta gewann das Turnier im Bundesstaat Texas dank eines 7:5, 4:6, 6:3-Sieges über seinen Landsmann und Vorjahressieger Frances Tiafoe und holte sich den 2. Titel in seiner vielversprechenden Karriere. Mit diesem Erfolg klettert Shelton auf Platz 14 der Weltrangliste und ist nun die Nummer 2 in den USA, direkt hinter Taylor Fritz. Im vergangenen Sommer hatte Shelton die Sandplatz-Saison mit 3 Niederlagen in den 1. Runden von Rom, Genf und Paris abgeschlossen.