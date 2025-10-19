 Zum Inhalt springen

News aus dem Tennis Simona Waltert gewinnt erstes Challenger-Turnier

19.10.2025, 22:07

Simona Waltert
Legende: Holt ihren ersten Titel Simona Waltert. Keystone/Anthony Anex

Waltert jubelt in Brasilien

Simona Waltert (WTA 88) gewinnt erstmals ein Turnier auf der WTA-Tour. Die 24-jährige Bündnerin schlägt im Final des Challenger-Turniers in Rio de Janeiro die Französin Alice Ramé (WTA 257) mit 7:5, 6:2. Waltert bestritt in der brasilianischen Metropole ihren dritten Final innerhalb eines Monats. Mitte September verlor sie in Ljubljana einen Final der Challenger-Kategorie, bevor sie eine Woche später beim hochdotierten ITF-Event in Lissabon ihren bis dahin bedeutendsten Turniersieg feierte.

