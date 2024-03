Legende: Tritt er auch gegen Medwedew souverän auf? Jannik Sinner. imago images/MediaPunch

Sinner schlägt Machac ohne Mühe

Jannik Sinner (ATP 3) präsentiert sich in der Hartplatz-Saison weiter in absoluter Topform. Zwei Monate nach seinem Triumph bei den Australian Open ist der Südtiroler auch beim ATP-1000-Turnier in Miami in den Halbfinal gestürmt. Durch das souveräne 6:4, 6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac, seinem bereits 20. Sieg in dieser Saison, buchte Sinner als erster Spieler sein Ticket für die Runde der besten vier. Dort trifft der Italiener auf Vorjahressieger Daniil Medwedew. Der Weltranglistenvierte aus Russland besiegte den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:2, 7:6 (9:7).

01:15 Video Die besten Punkte bei Medwedew - Jarry Aus Sport-Clip vom 28.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Alexandrowa gewinnt auch gegen Pegula

Jekaterina Alexandrowa (WTA 16) hat ihren Lauf in Miami fortgesetzt. Nachdem die Russin in der Runde zuvor überraschend die Weltnummer 1 Iga Swiatek ausgeschaltet hatte, stiess sie dank eines 3:6, 6:4, 6:4-Erfolgs über die an Nummer 5 gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula in den Halbfinal vor. Dort ist ihre Gegnerin eine weitere Einheimische: Danielle Collins (WTA 53) machte mit Caroline Garcia (WTA 27) beim 6:3, 6:2 kurzen Prozess. Den anderen Halbfinal bestreiten Jelena Rybakina (WTA 4) und Victoria Azarenka (WTA 32).