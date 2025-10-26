Legende: Hat allen Grund zu Strahlen Jannik Sinner. Imago Images/Felice Calabro

22. ATP-Titel für Sinner

Jannik Sinner hat zum zweiten Mal nach 2023 das ATP-500-Turnier von Wien gewonnen. Im Final schlug die Weltnummer 2 aus Italien den Deutschen Alexander Zverev (ATP 3) mit 3:6, 6:3, 7:5. Für Sinner war es der insgesamt 22. Titel seiner Karriere. In der Halle hat der Südtiroler in diesem Jahr noch nie verloren: Saisonübergreifend hat er 21 Partien hintereinander gewonnen. Für Zverev ist es bereits der zweite verlorene Final gegen Sinner in diesem Jahr. Es sei ein sehr taktischer Final gewesen, meinte Sinner hinterher, «ich musste ab dem zweiten Satz viel besser aufschlagen, um gewinnen zu können».