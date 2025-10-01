Legende: Geriet im Final nicht in Bedrängnis Jannik Sinner. imago images/VCG

Peking: 21. Turniersieg für Sinner

Jannik Sinner (ATP 2) hat am ATP-500-Turnier in Peking seinen 21. Turniersieg eingefahren, den dritten in diesem Jahr. Im Final schlug Sinner den US-Amerikaner Learner Tien (ATP 52) mit 6:2, 6:2. Von den 10 Sätzen, die er auf dem Weg zum Turniersieg gewinnen musste, sicherte er sich deren 7 mit einem Skore von 6:2 oder höher. Sinner verlor in dieser Saison auf Hartplätzen einzig gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. In den letzten 14 Monaten erreichte der Australian-Open- und Wimbledonsieger auf Hartplatz an jedem Turnier mindestens den Final.

ATP Peking