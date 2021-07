ATP Gstaad: Rinderknech siegt weiter

Arthur Rinderknech setzte sich beim Turnier im Berner Oberland in der 2. Runde überraschend gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:2, 6:4 durch. Bautista Agut war in Gstaad an Nummer 2 gesetzt. Der Franzose Rinderknech hatte am Dienstag den Berner Dominic Stricker bezwungen. Im Viertelfinal trifft Rinderknech auf den als Nummer 7 gesetzten Serben Laslo Djere. In einem weiteren Achtelfinal-Match setzte sich der an Nummer 4 gesetzte Chilene Cristian Garin mühelos mit 6:3, 6:0 gegen den Australier Marc Polmans durch. Garin trifft nun auf den Franzosen Hugo Gaston.

Legende: Kann auf Sizilien nicht weitermachen Jil Teichmann. Keystone

WTA Palermo: Teichmann steigt aus

Jil Teichmann ist beim WTA-Turnier in Palermo nicht zu ihrem Zweitrunden-Match gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse angetreten. Die Seeländerin musste wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten. Teichmann hatte in dieser Saison immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. Ende Mai musste sie in Strassburg gegen die Kasachin Julia Putinzewa schon nach 2 Games wegen Problemen mit dem linken Fuss aufgeben.