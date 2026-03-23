Legende: Gehen getrennte Wege Iga Swiatek und Wim Fissette. Imago Images/Marcin Cholewinski

Fissette nicht mehr Trainer von Swiatek

Iga Swiatek hat auf einen für ihre Verhältnisse enttäuschenden Saisonstart reagiert und die Zusammenarbeit mit Trainer Wim Fissette beendet. Dies teilte die Weltnummer 3 aus Polen am Montag auf Instagram mit. Der Belgier coachte Swiatek seit Ende 2024. Mit Fissette triumphierte die 24-Jährige 2025 erstmals in Wimbledon. Auf dem Weg zum Titel an der Church Road liess Swiatek damals Belinda Bencic im Halbfinal keine Chance. In der laufenden Saison steht die ehemalige Weltnummer 1 bei einer Bilanz von 12:6 Siegen. Über einen Viertelfinal schaffte es Swiatek im Tennis-Jahr 2026 noch nicht hinaus.