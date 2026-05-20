Legende: Kommt immer besser in Fahrt Jil Teichmann. Keystone/Lindsey Wasson

Teichmann doppelt nach

Jil Teichmann (WTA 207) steht beim WTA-250-Turnier im marokkanischen Rabat im Viertelfinal. Die Seeländerin bezwang die US-Amerikanerin Alycia Parks (WTA 80) im Achtelfinal mit 6:3 und 6:4. Die 28-Jährige, die ihre Saison 2025 im vergangenen Frühherbst wegen grosser Erschöpfung beenden musste, feierte am Mittwoch ihren zweiten Erfolg auf der WTA-Tour nach ihrer mehrmonatigen Auszeit. Im Viertelfinal trifft sie auf die Siegerin der Partie zwischen Yasmine Kabbaj (MAR/WTA 334) und der 38-jährigen Deutschen Tatjana Maria (WTA 52). Dank einer geschützten Platzierung ist Teichmann für das Hauptfeld von Roland-Garros qualifiziert. Die French Open beginnen am Sonntag.

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