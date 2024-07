Legende: Konnte keinen weiteren Sieg nachlegen Jil Teichmann. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Teichmann bleibt im Achtelfinal hängen

Der erste Sieg in einem WTA-Hauptfeld seit vergangenem Oktober hat Jil Teichmann nur halbwegs beflügelt. Die in der Weltrangliste auf Platz 211 abgerutschte Schweizerin unterlag am 250er-Turnier in Palermo im Achtelfinal der als Nummer 4 gesetzten Französin Diane Parry (WTA 58) in fast drei Stunden 2:6, 7:6 (7:4), 2:6. Nach zwei Siegen in der Qualifikation und dem klaren 6:1, 6:1 gegen die 18-jährige Serbin Mia Ristic vermochte Teichmann das Geschehen gegen die 21-jährige Parry nur im zweiten Satz offen zu halten. Mit vier verlorenen Games am Stück gab sie den ersten Satz ab, mit einem kassierten Break geriet sie im dritten mit 0:3 entscheidend ins Hintertreffen. Teichmann hatte das Sandplatz-Turnier in Sizilien 2019 gewonnen.