Legende: Wird den Titel in Rom nicht verteidigen können Jelena Rybakina. Imago Images/Paul Zimmer

Rybakina muss für Rom passen

Die Weltnummer 4 Jelena Rybakina kann am WTA-1000-Turnier in Rom aufgrund einer Krankheit nicht teilnehmen. Dies teilten die Organisatoren am Freitag mit. Die Kasachin hatte im letzten Jahr das Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt gewonnen. Die 24-jährige Rybakina zeigte sich in diesem Jahr bisher in sehr guter Form. Sie hat schon drei Turniersiege in ihrer Saisonbilanz stehen und bei den WTA-1000-Events in Doha und Miami den Final erreicht.