Legende: Spannen zusammen Viktor Troicki und Novak Djokovic. IMAGO / ZUMA Press

Djokovic holt Troicki an Bord

Novak Djokovic hat wieder einen Cheftrainer. Der Serbe, der am Freitag 39-jährig wird, spannt neu mit seinem Landsmann Viktor Troicki zusammen. Der ein Jahr ältere Troicki, in der Weltrangliste einst auf Platz 12 klassiert und früher Captain von Serbiens Davis-Cup-Team, gehörte bereits zum Trainerstab, als Djokovic bei den Olympischen Spielen im vorletzten Sommer in Paris in Roland Garros die Goldmedaille gewann. Offiziell war Djokovic ein Jahr ohne Chefcoach gewesen. Im vergangenen Mai beendete er die Zusammenarbeit mit dem Schotten Andy Murray.

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