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News aus dem Tennis Trotz 6 Matchbällen: Sabalenka scheitert in Madrid

28.04.2026, 23:58

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Tennisspielerin auf dem Platz mit einem Schiedsrichter im Hintergrund.
Legende: Musste sich nach über zweieinhalb Stunden geschlagen geben Aryna Sabalenka. imago images/NurPhoto

Auch Sabalenka stolpert über Baptiste

Aryna Sabalenka ist im Viertelfinal des WTA-1000-Turniers in Madrid gegen Hailey Baptiste (WTA 32) ausgeschieden. Nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit war das 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) zugunsten der US-Amerikanerin Tatsache. Für die Nummer 1 der Welt war es die erste Niederlage seit dem Australian-Open-Final vor drei Monaten. Besonders bitter aus Sicht der Belarussin: Sie vermochte insgesamt 6 Matchbälle nicht zu nutzen. Baptiste, die in der Runde zuvor Belinda Bencic eliminiert hatte, trifft im Halbfinal auf die Russin Mirra Andrejewa (WTA 9).

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