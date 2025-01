Per E-Mail teilen

Legende: Sicherte Tschechien den Halbfinal-Einzug Tomas Machac. Imago/AAP

United Cup: Halbfinals stehen fest

Italien wird keinen dritten Team-Wettbewerb in Folge gewinnen. Nach den Triumphen im Davis Cup (Männer) und im Billie Jean King Cup (Frauen) im Jahr 2024 scheiterten die Südeuropäer beim United Cup im Viertelfinal. Gegner Tschechien siegte dabei mühelos 2:1. Erst bezwang Karolina Muchova die French-Open- und Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini 6:2, 6:2, dann zog Tomas Machac gegen Flavio Cobolli mit einem 6:1, 6:2 überzeugend nach. Das abschliessende, bedeutungslose Doppel gewann Italien, das mitverantwortlich für das Schweizer Out gewesen war , dann knapp. Nun trifft das tschechische Team in Perth auf die USA. Im zweiten Halbfinal messen sich Kasachstan und Polen.

United Cup

ATP Brisbane: Djokovic unterliegt Opelka

Novak Djokovics Lauf beim ATP-250-Turnier in Brisbane hat im Viertelfinal überraschend ein Ende gefunden. Der 37-jährige Serbe unterlag einen Tag nach seinem Rekordsieg gegen Gaël Monfils Reilly Opelka 6:7 (6:8), 3:6. Der 2,11 m grosse US-Amerikaner schlug dabei 16 Asse. Es war das erste Mal, dass der Rekord-Grand-Slam-Sieger auf die einstige Nummer 17 der Welt traf. Aktuell ist Opelka die Nummer 293.

ATP Brisbane