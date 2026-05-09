Legende: In Genf dabei Stefanos Tsitsipas. IMAGO / ZUMA Press Wire

Tsitsipas erhält Wildcard für Genf

Der Grieche Stefanos Tsitsipas nimmt erstmals an den Geneva Open teil. Der 27-Jährige, der im ATP-Ranking nur noch die Nummer 75 ist, erhielt eine Wildcard. Tsitsipas, der zweimal in einem Grand-Slam-Final stand und 2019 die ATP Finals gewann, ist nach Stan Wawrinka der zweite Wildcard-Empfänger. Wer die dritte Einladung erhält, ist noch offen. Mit Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11), Cameron Norrie (ATP 19), Learner Tien (ATP 21) und Casper Ruud (ATP 25) sind fünf Spieler aus den Top 25 gemeldet.