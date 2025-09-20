Legende: Feiert mit der passenden Kopfbedeckung Emma Navarro. Keystone/AP Photo/Andy Wong

USA folgen Italien in den Final

Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag im Final des Billie Jean King Cup auf den Rekordsieger USA. Die Amerikanerinnen setzten sich im zweiten Halbfinal in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Grossbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machten mit ihren Siegen im Einzel den Finaleinzug perfekt. Während die Italienerinnen, die tags zuvor im ersten Halbfinal das ukrainische Team 2:1 bezwangen, bei ihrer dritten Finalteilnahme in Folge ihren fünften Triumph im prestigeträchtigen Teamwettbewerb anstreben, wäre es für die USA bereits der 19. Sieg, der erste seit 2017.

Wawrinka kann Halbfinal nicht bestreiten

Stan Wawrinka (ATP 137) gibt für den Halbfinal des Challenger-Turniers von Saint-Tropez Forfait. Der 40-Jährige verzichtet aus «medizinischen Gründen» auf ein Antreten, teilen die Organisatoren mit. Die ehemalige Nummer 3 der Welt hätte gegen den Franzosen Dan Added (ATP 272) um einen Platz im Final gespielt. Das letzte Duell der beiden hatte Wawrinka erst letzte Woche im Achtelfinal des Challenger-Turniers in Rennes gewonnen.