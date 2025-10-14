Legende: Jubelt er demnächst auch in Basel? Valentin Vacherot. Imago/Xinhua

Schanghai-Champion beehrt Swiss Indoors

Vier Tage vor dem Beginn der Swiss Indoors haben die Organisatoren einen namhaften Teilnehmer verkünden dürfen: Mit Valentin Vacherot schlägt der Überraschungssieger von Schanghai am ATP-500-Turnier in Basel auf. Der Monegasse, neu Nummer 40 der Weltrangliste, wurde mit einer Wildcard ausgestattet. Neben Vacherot steht beim Schweizer Turnier mit Taylor Fritz, Ben Shelton und Holger Rune ein Trio aus den Top 10 am Start.

Andreescu bringt Golubic Glück

Viktorija Golubic hat in Osaka zum Auftakt einen Sieg über eine potenzielle Lieblingsgegnerin gefeiert. Zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag bezwang die Zürcherin Bianca Andreescu (WTA 170) – wie beim Triumph vor drei Jahren im Billie Jean King Cup. Beim WTA-250-Turnier in Japan setzte sich Golubic 6:3, 4:6, 6:4 durch. Sie bewies dabei Nervenstärke, wehrte 11 von 14 Breakchancen ab. In der 2. Runde bekommt es Golubic mit Marie Bouzkova (CZE/WTA 41) oder der Wildcard-Empfängerin Ena Shibahara (JPN/WTA 184) zu tun.

WTA Osaka