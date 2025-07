Legende: Gibvt's auch für die US Open eine Wildcard? Venus Williams. imago images/Zuma Press Wire

Williams in Washington out

Venus Williams ist bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour in Washington im Achtelfinal ausgeschieden. Die 45-jährige US-Amerikanerin unterlag der Polin Magdalena Frech mit 2:6, 2:6. Mit einem Sieg wäre sie zur ältesten Viertelfinalistin seit 1990 geworden. Für die 7-fache Grand-Slam-Siegerin war es das erste Turnier seit 16 Monaten. Ihren nächsten Auftritt will sie beim Hartplatzturnier in Cincinnati hinlegen. Zudem wird aktuell über ihre Teilnahme an den US Open spekuliert. Am Montag hatten die Veranstalter die Meldung der älteren Schwester von Serena Williams (43) für den Mixed-Wettbewerb bekannt gegeben.

