Die 45-Jährige gewinnt bei ihrem ersten Turnier seit 16 Monaten in der 1. Runde.

Legende: Lässt sich feiern Venus Williams nach ihren Erstrunden-Sieg in Washington. IMAGO Images/Imagn Images

Venus Williams hat das Siegen auch mit 45 Jahren noch nicht verlernt. Die Amerikanerin bezwang beim WTA-500-Turnier in Washington ihre Landsfrau Peyton Stearns in der 1. Runde 6:3, 6:4.

Williams, die ihr erstes Einzel seit 16 Monaten bestritt, ist nach dem Sieg gegen die Nummer 35 der Welt die zweitälteste Spielerin, die auf der Tour jemals eine Partie hat gewinnen können. Martina Navratilova war vor über 21 Jahren noch zwei Jahre älter, als sie in Wimbledon die Kolumbianerin Catalina Castano schlug.

Nächste Gegnerin der siebenfachen Einzel-Siegerin an Grand-Slam-Turnieren ist die Polin Magdalena Frech, die im Ranking auf Platz 24 geführt wird. Auch im Doppel ist Williams an der Seite von Hailey Baptiste noch im Turnier vertreten: Die Startrunde hatte das Duo am Dienstag siegreich gestaltet.

