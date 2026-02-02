Legende: Bleibt in Abu Dhabi im Turnier Simona Waltert. imago images/Xinhua

Abu Dhabi: Waltert eliminiert Kasatkina

Qualifikantin Simona Waltert (WTA 94) hat in der ersten Runde des WTA-500-Turniers in Abu Dhabi einen schönen Erfolg gefeiert. Die Bündnerin besiegte mit der für Australien spielenden Russin Daria Kasatkina (WTA 62) eine ehemalige Top-10-Spielerin. Waltert setzte sich nach 2:46 Stunden 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 durch. Im Entscheidungssatz lag sie 2:4 hinten, gab dann aber kein Game mehr ab. Die nächste Gegnerin der 25-jährigen Schweizerin ist die Dänin Clara Tauson (WTA 16), die in der ersten Runde ein Freilos genoss.

Wawrinka und Bencic rücken in Weltrangliste vor

Stan Wawrinka hat mit dem Vorstoss in die 3. Runde der Australian Open in der Weltrangliste insgesamt 26 Plätze gutgemacht und steht neu auf Platz 113. Besser war der bald 41-jährige Romand, der diese Woche mit einer weiteren Wildcard das ATP-250-Turnier in Montpellier bestreitet, zuletzt im Sommer 2024 klassiert. Belinda Bencic rückt trotz des frühen Outs in Melbourne von Rang 10 auf 9 vor. Die Ostschweizerin tritt in Abu Dhabi als Titelverteidigerin an. Nicht mehr in den Top 10 vertreten ist die US-Amerikanerin Madison Keys.