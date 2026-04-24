Legende: Scheitert in Madrid in Runde 2. Simona Waltert Keystone/EPA/Ali Haider

Waltert in Madrid in Runde 2 ausgeschieden

Simona Waltert (WTA 97) ist beim WTA-1000-Turnier in Madrid nach zwei Siegen in der Qualifikation und dem Startsieg im Hauptfeld in der 2. Runde gestoppt worden. Die 25-jährige Schweizerin unterlag der Lettin Jelena Ostapenko (WTA 40) mit 2:6, 5:7. Waltert führte zwar in beiden Sätzen mit einem Break, verlor aber dennoch nach 98 Minuten gegen die French-Open-Siegerin von 2017. Vor vier Jahren hatte die Bündnerin zwei Top-50-Spielerinnen geschlagen. Seither verlor sie aber alle 11 Duelle gegen Gegnerinnen aus den ersten 50 der Weltrangliste. Damit ist Belinda Bencic die einzig verbliebene Schweizerin im Turnier in Madrid. Die Ostschweizerin trifft am Samstag auf die russische Weltnummer 19 Diana Shnaider.

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