Wawrinka erspielt sich Duell mit Popyrin

Stan Wawrinka (ATP 158) hat beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence seinen 5. Sieg in diesem Jahr gefeiert. Beim Sandplatz-Event im Süden Frankreichs setzte sich der 3-fache Grand-Slam-Champion in der Startrunde gegen den Einheimischen Ugo Blanchet (ATP 182) mit 6:4, 6:3 durch. Nach einem Fehlstart und 0:2-Rückstand im 1. Satz hatte der Romand das Geschehen unter Kontrolle und zog nach 1:25 Stunden souverän in den Achtelfinal ein. Dort trifft der 40-Jährige auf den topgesetzten Alexei Popyrin (ATP 26). Gegen den Australier hat Wawrinka vor 2 Jahren in Umag seinen letzten Final auf der ATP-Tour verloren.

Purcell bis Sommer 2026 gesperrt

Der Australier Max Purcell (ATP 141) sitzt bis am 11. Juni 2026 eine Dopingsperre ab. Der 27-Jährige gestand, Ende 2023 illegale Infusionen getätigt zu haben. Weil er geständig war und zur Klärung des Falls beitrug, wurde er nur für 18 Monate gesperrt. Purcell arbeitete sich 2023 im Einzel-Ranking bis auf Platz 40 vor. Im Doppel triumphierte er in Wimbledon 2022 und an den US Open 2024 und schaffte es in der Weltrangliste sogar bis auf Platz 8.