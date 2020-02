Legende: Muss pausieren Stan Wawrinka imago images

Verletzter Wawrinka legt Pause ein

Wenige Tage nach seinem Out an den Australian Open hat Stan Wawrinka seine Teilnahme an den ATP-Turnieren in Montpellier von nächster Woche und in Rotterdam (ab 8. Februar) abgesagt. Der Romand begründete seinen Verzicht mit einer nicht näher beschriebenen Verletzung. «Leider geht nicht immer alles so, wie man möchte. Aber ich werde hoffentlich bald wieder auf dem Court stehen», teilte der 34-Jährige mit.