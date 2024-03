Legende: Knifflige erste Runde in Indian Wells Stan Wawrinka trifft auf Tomas Machac. imago images/Action Plus

Indian Wells: Wawrinka will Revanche gegen Machac

Stan Wawrinka (ATP 70) bekommt es in der ersten Runde des ATP-1000-Turniers in Indian Wells mit Tomas Machac (ATP 63) zu tun. Gegen den Tschechen hat der Romand bisher einmal gespielt. Im letzten Herbst unterlag er in Stockholm 4:6, 1:6. Sollte sich Wawrinka in der Neuauflage durchsetzen, wäre sein nächster Gegner Adrian Mannarino (ATP 21). Gegen den Franzosen verlor er im Januar in der ersten Runde der Australian Open in fünf Sätzen. Wawrinka ist in Indian Wells der einzige Schweizer. Rafael Nadal (ATP 652), der nach verletzungsbedingter Absenz auf die Tour zurückkehrt, trifft zunächst auf Milos Raonic (ATP 224).

