Wawrinka in Umag im Achtelfinal out – Williams auch in Cincinnati

Legende: Lässt sich 6 Mal den Service abnehmen Stan Wawrinka. Imago Images/HANZA Media

Wawrinka bleibt an Dzumhur hängen

Nichts ist es mit dem ersten Viertelfinal an einem ATP-250-Turnier seit Oktober 2024 für Stan Wawrinka (ATP 156) geworden. Der Schweizer verlor den Achtelfinal im kroatischen Umag gegen Damir Dzumhur (BIH/ATP 61) 4:6, 5:7. Die Entscheidung fiel gegen Ende des zweiten Satzes. Wawrinka schaffte zweimal per Break den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 4:4 und 5:5, liess sich aber beide Male gleich im darauffolgenden Game wieder den Service abnehmen. Bei 6:5 servierte Dzumhur zum zweiten Mal zum Matchgewinn – und reüssierte.

Tennis

Weitere Wildcard für Williams

Venus Williams hat nach ihrem erfolgreichen Comeback in Washington eine Einladung für das WTA-Turnier in Cincinnati erhalten. «Eine Legende (...) auf dem Weg nach Cincinnati», schrieben die Veranstalter auf X unter ein Foto der 45 Jahre alten US-Amerikanerin mit dem Vermerk «Wildcard». Das Turnier im August ist das letzte grosse Hartplatzturnier vor den US Open, derzeit wird über eine Rückkehr von Williams zu dem Grand-Slam-Turnier spekuliert. Bereits am Montag hatten dessen Veranstalter die Meldung von Williams für den vorgeschalteten Mixed-Wettbewerb bekanntgegeben.