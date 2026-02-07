Legende: Auf Abschiedstour Stan Wawrinka. imago images/ZUMA Press Wire

Wawrinka erhält Wildcard

Der nächste Halt auf der Abschiedstournee von Stan Wawrinka heisst Rotterdam. Der 40-jährige Waadtländer wird nächste Woche am Hallen-Event in der niederländischen Metropole aufschlagen. Auf Einladung der Organisatoren des ATP-500-Turniers trifft die ehemalige Nummer 3 der Welt (ATP 105) in der ersten Runde am Montag oder Dienstag auf den 29-jährigen Australier Aleksandar Vukic (ATP 88). Wawrinka gewann das bisher einzige Duell in Indian Wells 2023 (6:4, 1:6, 6:1).

Bencic muss krankheitsbedingt verzichten

Belinda Bencic hat sich auch vom ersten WTA-1000-Turnier des Jahres in Doha zurückgezogen, das am Montag beginnt. Die St. Gallerin scheint sich noch nicht von ihrer Krankheit erholt zu haben, die sie Anfang Woche zum Forfait in Abu Dhabi (WTA 500) gezwungen hatte.

