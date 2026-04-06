Legende: Muss in Monte-Carlo die Segel streichen Stan Wawrinka. Imago Images/Fotoagenzia

Wawrinka scheitert an Baez

Stan Wawrinkas Dernière am ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo hat frühestmöglich geendet. Der Schweizer (ATP 104) unterlag im Fürstentum in der Startrunde dem Argentinier Sebastian Baez (ATP 65) 5:7, 5:7. Ärgern dürfte den 41-Jährigen besonders die Schlussphase im 2. Durchgang. Mit dem insgesamt 6. (!) Break des Satzes glich Wawrinka in extremis zum 5:5 aus. Nur, um den Service im darauffolgenden Game wieder herzuschenken und die Partie doch noch zu verlieren. Am Turnier, das er 2014 dank einem Finalsieg über Roger Federer gewinnen konnte, schied Wawrinka damit zum 3. Mal in Serie in der 1. Runde aus.

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