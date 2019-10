Paris-Bercy: Wawrinka-Gegner bekannt

Beim ATP-1000-Turnier in Paris kommt es in der 2. Runde zum Duell zweier US-Open-Sieger. Marin Cilic (Champion aus dem Jahr 2014) trifft nach dem Zweisatzsieg gegen den Polen Hubert Hurkacz auf Stan Wawrinka (Champion 2016). Der aufschlagsgewaltige Kroate liegt dem Romand. Wawrinka gewann 12 der bislang 14 Duelle, einzig 2010 bezog er 2 Niederlagen. Der 34-jährige Wawrinka genoss als Nummer 16 der Setzliste in Paris-Bercy ein Freilos. Der 3 Jahre jüngere Cilic (ATP 24) schied vergangene Woche bei den Swiss Indoors in Basel in den 1/16-Finals gegen den Belgier David Goffin (ATP 13) aus. Wawrinka gab für den Viertelfinal gegen Roger Federer wegen Rückenproblemen Forfait.