News aus dem Tennis Wawrinka übersteht Startrunde in Dubai

23.02.2026, 15:34

Stan Wawrinka.
Legende: In Dubai auf Kurs Stan Wawrinka. IMAGO / Hasenkopf

Wawrinka mit sicherem Sieg

Stan Wawrinka (ATP 99) hat beim ATP-500-Turnier in Dubai die 1. Runde souverän überstanden. Im Duell zweier Wildcard-Inhaber besiegte der Romand den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 289) vor den Augen von Roger Federer mit 7:5, 6:3. In beiden Sätzen gelang Wawrinka jeweils ein Break, selbst konnte er alle drei Breakchancen gegen sich abwehren. In der 2. Runde trifft der 40-Jährige entweder auf den Russen Daniil Medwedew (ATP 11) oder den Chinesen Juncheng Shang (ATP 262).

