Legende: Musste sich der Weltnummer 8 geschlagen geben Stan Wawrinka. Imago/BSR Agency

Wawrinka verliert in Rotterdam im Achtelfinal

Stan Wawrinka (ATP 106) ist beim ATP-500-Turnier in Rotterdam in der 2. Runde ausgeschieden. Der Romand musste sich dem topgesetzten Australier Alex de Minaur (ATP 8) mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Im 1. Satz kehrte der 40-Jährige zwar von einem Breakrückstand zum 4:4 zurück. Dann holte sich der letztjährige Finalist allerdings 7 der nächsten 8 Games und wenig später den Sieg. Trotz dem Aus wird Wawrinka ab Montag erstmals seit Juli 2024 wieder unter den Top 100 der ATP-Weltrangliste zu finden sein.

Davis-Cup-Team muss nach Südamerika

Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft nach dem 4:0-Heimsieg über Tunesien vom 18. bis 20. September in Brasilien um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Brasilien verlor in der Weltgruppe in Kanada nach 2:1-Führung 2:3. In Vancouver bestritten Joao Lucas Reis da Silva (ATP 404), Gustavo Heide (ATP 257) und Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 289) die Einzel. Der 19-jährige Shootingstar Joao Fonseca (ATP 33) liess die Begegnung angeschlagen aus. Für die Schweiz wurden gegen Tunesien in Biel Leandro Riedi (ATP 173) und Jérôme Kym (ATP 195) in den entscheidenden Einzeln eingesetzt.