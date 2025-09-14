Legende: Letzte Hürde war zu hoch Stan Wawrinka. Imago/PsnewZ

Wawrinka verliert Final gegen Gaston

Stan Wawrinka hat seinen ersten Titel seit 2020 erneut knapp verpasst. Der 40-jährige Romand (ATP 149) verlor den Final des Challenger-Turniers in Rennes (FRA) gegen den Einheimischen Hugo Gaston (ATP 128) mit 4:6, 4:6. Wawrinka hätte der älteste Turniersieger auf dieser Stufe werden können. Im Mai war er im Final von Aix-en-Provence an Borna Coric (CRO) gescheitert. Dasselbe Schicksal erlitt am Sonntag Simona Waltert beim WTA-125-Turnier in Ljubljana. Die Bündnerin (WTA 102) unterlag im Final der Slowenin Kaja Juvan (WTA 154) ebenfalls mit 4:6, 4:6.