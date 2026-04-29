Legende: Ein kommender und ein aktueller Tennisstar Rafael Jodar und Jannik Sinner. imago images/Alberto Gardin

Sinner stoppt Jodars Lauf

Jannik Sinner (ATP 1) hat seinen 21. Sieg in Folge auf der ATP-Tour gefeiert. Der Italiener zwang im Viertelfinal des ATP-1000-Turniers in Madrid Lokalmatador Rafael Jodar (ATP 42) mit 6:2, 7:6 (7:0) in die Knie. Die letzte Niederlage Sinners liegt mittlerweile über zwei Monate zurück, als er in Doha im Viertelfinal Jakub Mensik (CZE) unterlag. Jodar seinerseits machte jüngst mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam. In Madrid erreichte der 19-jährige Madrilene erstmals in seiner Karriere einen Viertelfinal bei einem 1000er-Turnier. Speziell im 2. Satz agierte Jodar auf Augenhöhe mit Sinner, ehe er im Tiebreak mit 0:7 unterging. Im Halbfinal trifft Sinner auf den Sieger der Partie zwischen Arthur Fils (FRA/ATP 25) und Jiri Lehecka (CZE/ATP 14).