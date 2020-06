Legende: Ist in Berlin am Start Nick Kyrgios. Keystone

Showturniere in Berlin bewilligt

Die Showturniere in Berlin im Juli dürfen unter strengen Hygieneauflagen vor Zuschauern ausgetragen werden. Wie die Veranstalter mitteilten, sei die Freigabe durch die zuständigen Gesundheitsämter erteilt worden. Für die Spieltage im Steffi-Graf-Stadion (13. bis 15. Juli) sollen pro Tag bis zu 800 Zuschauer zugelassen werden, die Spiele am Flughafen Tempelhof (17. bis 19. Juli) können 200 Personen verfolgen. Am Start stehen sollen unter anderem Alexander Zverev, Dominic Thiem und Nick Kyrgios, der Zverev zuletzt nach den Ereignissen in Folge der Adria-Tour harsch kritisiert hatte.