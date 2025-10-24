Legende: Kann für Turin planen Alexander Zverev. IMAGO / Hasenkopf

Zverev schafft Quali für Turin

Durch seinen kampflosen Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Wien ist Zverev auch sicher bei den ATP Finals in Turin dabei. Nach dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Olympiasieger Novak Djokovic ist der Hamburger der vierte Spieler, der sich für das Turnier der besten Acht vom 9. bis 16. November qualifiziert hat. Damit nimmt Zverev zum achten Mal in neun Jahren an dem prestigeträchtigen Event teil. 2018 und 2021 konnte er die ATP Finals gewinnen.

Rybakina in Riad dabei

Jelena Rybakina komplettiert als 8. Spielerin das Feld bei den WTA Finals in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad (1. bis 8. November). Die Kasachin löste das letzte Ticket dank ihres Halbfinaleinzuges in Tokio. Davor hatten sich neben der Belarussin Aryna Sabalenka, der Polin Iga Swiatek und der Italienerin Jasmine Paolini mit Titelverteidigerin Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Madison Keys gleich vier amerikanische Spielerinnen für das Jahresend-Turnier qualifiziert.