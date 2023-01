Nach dem 1. Tag steht es am United Cup zwischen der Schweiz und Polen 1:1.

Iga Swiatek erweist sich zu stark für Belinda Bencic und bringt Polen mit 1:0 in Führung.

Im 2. Duell bezwingt Marc-Andrea Hüsler Daniel Michalski in zwei Sätzen und gleicht für die Schweiz wieder aus.

Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt am Dienstag mit 2 weiteren Einzeln und einem Mixed-Doppel.

Dank Marc-Andrea Hüsler ist zwischen der Schweiz und Polen am United Cup in Australien nach dem 1. Tag noch alles offen. In der Pat Rafter Arena in Brisbane gewann der Zürcher gegen den 22-jährigen Daniel Michalski (ATP 260) ohne grosse Mühe mit 6:3, 6:2.

Bei seinem Sieg erwies sich der in der Weltrangliste über 200 Plätze besser klassierte Schweizer vor allem bei den Breakchancen äusserst effizient. Im 1. Durchgang nutzte der 26-Jährige seine einzige, im 2. Durchgang seine beiden erspielten Breakmöglichkeiten. Selbst musste Hüsler nicht um seine Aufschlagspiele zittern, Michalski kam nie in die Nähe eines Breaks.

Bencic unterliegt Weltnummer 1

Zuvor hatte das Schweizer Team nach dem diskussionslosen 5:0-Auftaktsieg über Kasachstan im 2. Gruppenspiel den ersten Rückschlag einstecken müssen. Gegen Iga Swiatek unterlag Belinda Bencic (WTA 12) in zwei Sätzen.

Bei der 3:6, 6:7-Niederlage zeigte Bencic allerdings eine solide Leistung und konnte die Weltnummer 1 immer wieder fordern. In beiden Sätzen musste sie ihrer Gegnerin jedoch früh ein Break zugestehen. Im 1. Durchgang gelang es ihr zwar, Swiatek zum 3:4 ebenfalls den Aufschlag abzunehmen – das nächste Aufschlagspiel musste Bencic jedoch prompt wieder abgeben.

Im 2. Satz reagierte Bencic zum letztmöglichen Zeitpunkt auf den Breakrückstand. Als Swiatek zum Sieg aufschlug, realisierte die Flawilerin den Servicedurchbruch zum 5:5-Ausgleich. Im späteren Tiebreak erwies sich die Polin dann aber als zu stark. Mit 7:3 entschied sie die Kurzentscheidung und damit auch die Partie für sich.

Entscheidung fällt an Tag 2

Am Dienstag geht es mit den Einzeln von Stan Wawrinka (ATP 148/geschütztes Ranking ATP 22) gegen Hubert Hurkacz (ATP 10) und Jil Teichmann (WTA 35) gegen Magda Linette (WTA 48) sowie dem gemischten Doppel weiter. Der Sieger dieser Begegnung in Brisbane wird als Gruppenerster in die Ausmarchung um die Halbfinal-Plätze einziehen. Für das Weiterkommen braucht ein Team 3 Punkte.