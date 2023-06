Legende: Schlägt zum 16. Mal in Basel auf Stan Wawrinka. Freshfocus / Claudio Thoma

Vom 21. bis 29. Oktober finden in Basel die Swiss Indoors, das mit über zwei Millionen Euro dotierte ATP-500-Turnier, statt. Nach der Verpflichtung von Carlos Alcaraz (ATP 2) und Holger Rune (ATP 6) konnten die Basler Organisatoren nun drei weitere prominente Zuzüge vermelden.

Zum insgesamt 16. Mal wird Stan Wawrinka (ATP 78) am Turnier am Rheinknie aufschlagen. Der bestklassierte Schweizer hat es in Basel zwei Mal in den Halbfinal geschafft (2006, 2011), im Vorjahr begeisterte er mit dem Erstrundensieg gegen Casper Ruud (ATP 4).

Der norwegische French-Open-Finalist Ruud wird auch in diesem Jahr an den Swiss Indoors dabei sein. Das hochkarätige Teilnehmerfeld wird von Félix Auger-Aliassime (ATP 11) ergänzt. Der Kanadier reist als Titelverteidiger nach Basel. 2022 schlug er Rune im Final in zwei Sätzen.