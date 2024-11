Legende: Ihr Engagement für das Tennis ist auch mit 81 ungebrochen Billie Jean King. Getty Images/Cindy Ord

Kurz nach Beginn der diesjährigen Austragung der nach ihr benannten inoffiziellen Frauen-WM hat Billie Jean King mit einem Interview bei der BBC für Aufsehen gesorgt.

King, die in ihrer Karriere insgesamt 39 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, will die Sportart vor allem für Kinder zugänglicher machen. Spielerinnen und Spieler sollen mit Namen und Nummern auf den Trikots ausgestattet und das Scoring-System vereinfacht werden. Statt der klassischen Zählweise 15-30-40, solle laut ihr künftig 1-2-3-4 gezählt werden. So sei der Sport einfacher zu verstehen und nachvollziehbarer.

Saisonende nach den US Open?

Zudem kritisierte sie Spieler, die sich über die lange Saison beschweren, dann aber trotzdem an lukrativen Show-Events teilnehmen. Gemeint sind Veranstaltungen wie beispielsweise der Laver Cup, die World Tennis League in Dubai oder der Six Kings Slam in Riad, die mit hohen Preisgeldern statt Weltranglistenpunkten locken.

King befürwortet eine kürzere Saison und schlägt vor, das Jahr (abgesehen von den Nationenbewerben) mit den US Open im September zu beenden.

Nicht nur Ablehnung für WTA Finals in Riad

Die Meinung der 81-Jährigen zu den umstrittenen WTA Finals in Saudi-Arabien ist gespalten. Trotz Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen möchte sie, dass «die Mädchen, die dort leben, ebenfalls die Besten der Welt sehen.» King würde es «toll finden, wenn eine weibliche Spielerin aus dem Mittleren Osten irgendwann die Nummer 1 der Welt wird.»

01:04 Video Archiv: Gauff gewinnt WTA Finals in Riad Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Anfang des Jahres hatten sich unter anderem die Tennis-Legenden Chris Evert und Martina Navratilova kritisch gegenüber dem Event geäussert.

Das Finalturnier Billie Jean King Cup findet aktuell in Malaga statt und wird am 20. November mit dem Endspiel beendet.