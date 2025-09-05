Björn Borg ist an Krebs erkrankt. Nach einer Operation im vergangenen Jahr geht es dem früheren Weltklasse-Spieler wieder besser.

Legende: An Krebs erkrankt Björn Borg. IMAGO / Ostseephoto

Bei ihm sei ein «extrem aggressiver» Prostatakrebs diagnostiziert worden, schreibt Björn Borg in seinem demnächst erscheinenden Buch «Heartbeats». Der Nachrichtenagentur AP sagte der 69-jährige Schwede, dass es ihm seit der Operation im vergangenen Jahr wieder besser gehe. Seine letzten Tests im August seien unauffällig gewesen.

«Im Moment habe ich nichts. Aber alle sechs Monate muss ich mich untersuchen lassen. Der ganze Prozess ist keine angenehme Sache», sagte der frühere Weltklasse-Spieler.

2023 entdeckt

Er habe sich «viele, viele Jahre lang» auf Prostatakrebs untersuchen lassen. «Die Sache ist, dass man nichts spürt – man fühlt sich gut, und dann ist es einfach passiert.» Im September 2023 hatten Ärzte bei einer Untersuchung Unregelmässigkeiten bei ihm entdeckt.

In seiner Tenniskarriere hatte Borg insgesamt elf Grand-Slam-Einzeltitel gewonnen. 109 Wochen stand er auf Platz 1 der Weltrangliste. Seine Karriere beendete Borg im Alter von nur 26 Jahren. Mehrere Comeback-Versuche endeten ohne grosse Erfolge.