Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic verpasst in Belgrad beim Auftakt der von ihm selbst initiierten Adria Tour den Final.

Djokovic verpasst Finaleinzug an der Adria Tour

Legende: Gewinnt gegen Zverev, verpasst aber den Final Novak Djokovic. Reuters

Zum Auftakt der Adria Tour am Samstag konnte Novak Djokovic seinen ersten Ernstkampf seit der Corona-Krise gegen Viktor Troicki gewinnen, musste aber gegen Filip Krajinovic eine Niederlage einstecken. Am Sonntag rehabilitierte sich der Weltranglisten-Erste zumindest auf dem Platz. Djokovic setzte sich mit 4:0, 1:4, 4:2 gegen Alexander Zverev, der zuvor zweimal gewonnen hatte.

Thiem holt sich Turniersieg

Trotz diesem Sieg verpasst der Serbe den Final an der Adria Tour. Den Gruppensieg sicherte sich Landsmann Krajinovic. Im Final kam es am Sonntagabend zum Duell mit Dominic Thiem (ATP 3). In diesem setzte sich der Österreicher mit 4:3 (7:2), 2:4, 4:2 durch.

Belgrad ist die erste von ursprünglich 5 geplanten Turnierstationen der Adria Tour. In Montenegro (27./28. Juni) kann allerdings wegen Einreisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt werden. Derweil sind in Serbien Sportveranstaltungen mit Zuschauern seit dem 1. Juni wieder erlaubt.