Leandro Riedi übersteht die Qualifikation in der kalifornischen Wüste. Stan Wawrinka startet am Donnerstag ins Turnier.

Turnier in Indian Wells

Legende: Einzug ins Hauptfeld geschafft Leandro Riedi (Archivbild) Freshfocus/Frederic Porcu

Leandro Riedi (ATP 135) hat die Qualifikation beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells erfolgreich gemeistert. Der 21-Jährige setzte sich in der 2. Runde gegen den Franzosen Alexandre Muller (ATP 129) deutlich mit 6:4, 6:1 durch und sicherte sich einen Platz im Hauptfeld.

Riedi, Wawrinka und Hüsler am Donnerstag im Einsatz

Sein Gegner in der ersten Runde am Donnerstag ist der britische Linkshänder Jack Draper (ATP 56). Stan Wawrinka (ATP 100) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) sind ebenfalls am Donnerstag im Einsatz. Der Waadtländer trifft auf den australischen Qualifikanten Aleksandar Vukic (ATP 186), der Zürcher misst sich mit dem Spanier Pedro Martinez (ATP 120).

Teichmann startet gegen Krueger

Jil Teichmann (WTA 39) wird hingegen schon am Mittwoch auf dem Platz stehen. Die Linkshänderin trifft mit der Amerikanerin Ashlyn Krueger (WTA 154) auf eine Qualifikantin. In der 2. Runde könnte es zum Duell mit Belinda Bencic kommen.