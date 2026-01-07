Legende: Keine Seltenheit Belinda Bencic jubelt am United Cup. Imago/AAP

Die Schweiz geht am United Cup in Perth im Viertelfinal gegen Argentinien mit 1:0 in Führung.

Belinda Bencic (WTA 11) gewinnt ihr Einzel gegen Solana Sierra (WTA 66) souverän mit 6:2, 6:2.

Im zweiten Einzel steht Stan Wawrinka (ATP 156) gegen Sebastian Baez (ATP 43) im Einsatz.

Belinda Bencic hat der Schweiz am United Cup in Perth einen perfekten Start ins Viertelfinal-Duell mit Argentinien beschert. Sie setzte sich gegen Solana Sierra ohne Probleme 6:2, 6:2 durch. Während Bencic ihren Aufschlag nie abgeben musste, breakte sie ihre 21-jährige Kontrahentin in beiden Sätzen zweimal.

Die Ostschweizerin bleibt in Perth ungeschlagen. Schon zuvor gegen Frankreich und Italien hatte sie ihre beiden Einzel sowie die Doppelpartien an der Seite von Jakub Paul siegreich gestaltet.

Im zweiten Einzel steht Stan Wawrinka (ATP 156) gegen Sebastian Baez (ATP 43) im Einsatz. Das Duell mit dem 15 Jahre jüngeren Rechtshänder ist für den Romand eine Premiere.

Resultate