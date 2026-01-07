Die Schweiz gewinnt den Viertelfinal des United Cup gegen Argentinien 2:1.

Belinda Bencic (WTA 11) gewinnt gegen Solana Sierra (WTA 66) souverän und sorgt im Doppel an der Seite von Jakub Paul für die Entscheidung.

Stan Wawrinka (ATP 156) unterliegt dazwischen Sebastian Baez (ATP 43) mit 5:7, 4:6.

Auf Belinda Bencic ist in Perth Verlass. Schon vor dem Viertelfinal des United Cup hatte sie ihre beiden Einzel ohne Satzverlust gewonnen und auch die Doppelpartien an der Seite von Jakub Paul siegreich gestaltet. Gegen Argentinien doppelte die letztjährige Wimbledon-Halbfinalistin nach.

Im entscheidenden Mixed-Duell liess sich die St. Gallerin an der Seite des Bündners Paul nie aus der Ruhe bringen. Gegen Maria Lourdes Carle und Guido Andreozzi setzte sich das Schweizer Duo letztlich klar 6:3, 6:3 durch. Das Halbfinal-Ticket war damit gelöst.

Bencic liefert, Wawrinka zollt Anstrengungen Tribut

Zum Auftakt des Viertelfinals hatte Bencic eine eindrückliche Leistung gezeigt – einmal mehr muss man sagen. Sie setzte sich gegen Solana Sierra ohne Probleme 6:2, 6:2 durch. Während Bencic ihren Aufschlag nie abgeben musste, breakte sie ihre 21-jährige Kontrahentin in beiden Sätzen zweimal, beide Male zum 2:1 und zum 5:2.

Stan Wawrinka verpasste anschliessend den vorzeitigen Halbfinaleinzug. Der Lausanner musste sich Sebastian Baez in zwei Sätzen geschlagen geben. In der Gruppenphase hatte sich «Marathon-Stan» sowohl mit Frankreichs Arthur Rinderknech (Sieg) als auch mit Italiens Flavio Cobolli (Niederlage) einen Dreisatzkrimi geliefert.

Gegen Baez bot sich Wawrinka im 2. Satz beim Stand von 4:5 die Chance auf das Rebreak, der 40-Jährige konnte die Chance jedoch nicht nutzen. Halb so schlimm, wenn man eine Bencic in formidabler Frühform in seinem Team weiss.

Belgien oder Tschechien?

Damit heisst es für Bencic, Wawrinka und Co. nun Koffer packen. Von Perth an der Westküste Australiens geht's an die Ostküste nach Sydney, wo am Samstag die Halbfinals im Programm stehen. Das Schweizer Team bekommt es mit Belgien oder Tschechien zu tun. Im anderen Halbfinal treffen die USA auf Australien oder Polen.

